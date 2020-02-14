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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır." - İSLAMABAD
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