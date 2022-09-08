Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırvatistan, turizmde mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırvatistan, turizmde mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor"

08.09.2022 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırvatistan, turizmde mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagreb'de düzenlenen Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagreb'de düzenlenen Türkiye- Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hırvatistan, turizmde mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hırvatistan, turizmde mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor" - Son Dakika
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