Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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