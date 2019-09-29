Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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