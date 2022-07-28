Dört Üniversitenin Rektörü Yeniden Atandı - Son Dakika
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Dört Üniversitenin Rektörü Yeniden Atandı

28.07.2022 11:14
Dört Üniversitenin Rektörü Yeniden Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dört üniversitenin rektörünün yeniden atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dört üniversitenin rektörünün yeniden atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan konumlar ile bazı üniversite rektörlüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, rektörlüğe tekrar atandı. 28 Mart 2022'de İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nde göreve başlayan Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, tekrar atandı.

Ocak 2022'den beri İstinye Üniversitesi Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Erkan İbiş, yeniden rektör olarak atandı. 2014'ten bu yana Özyeğin Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk ise yeniden rektör olarak görevlendirildi. .

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört Üniversitenin Rektörü Yeniden Atandı - Son Dakika

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