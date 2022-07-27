Ücretli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Ücretli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı

27.07.2022 17:26
Ücretli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ücretli öğretmenler için daha önce açıkladığı “her 5 ders saati için 1 saat ek ders ücreti” kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ücretli öğretmenler için daha önce açıkladığı "her 5 ders saati için 1 saat ek ders ücreti" kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da, ücretli öğretmenlere yönelik, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

Yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerinde yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karara" eklenen madde şöyle:

"Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okutulan her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ücretli Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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