Cumhurbaşkanı Said, Meclis'te çevirim içi oturum düzenleyenlerin yargılanmasını istedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Said, Meclis'te çevirim içi oturum düzenleyenlerin yargılanmasını istedi

01.04.2022 00:41
Cumhurbaşkanı Said, Meclis'te çevirim içi oturum düzenleyenlerin yargılanmasını istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çalışmaları dondurulan Meclis üyelerinin düzenlediği çevirim içi oturuma katılanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, çalışmaları dondurulan Meclis üyelerinin düzenlediği çevirim içi oturuma katılanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Kartaca Sarayı'nda Başbakan Necla Buden Ramazan, Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Milli Savunma Bakanı İmad Memiş ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin ile bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda Tunus'un hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dün yaşananlar (Meclis üyelerinin çevirim içi oturumu) başarısız bir darbe girişimi ve devlete karşı işlenmiş bir komplodur. Devletin birliğine ve bağımsızlığına zarar veren bu umutsuz girişim için yargı adaleti eşit şartlarda sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Çevrim içi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said dün, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrim içi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirmiş, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

Said, söz konusu oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını ve bu kişilerin aralıkta yapılması planlanan Parlamento seçimlerine katılamayacaklarını bildirmişti.

217 milletvekilinden 121'i katılmıştı

Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti'nin başkanlığında çarşamba günü düzenlenen çevrim içi oturuma, Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'i katılmıştı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çevrim içi oturum çağrısını "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

Yürütme organını tamamen kendine bağladı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihli kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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