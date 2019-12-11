Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık

Son Dakika Haberleri
03:05 İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler? - Son Dakika
02:50 400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen yaptırım... - Son Dakika
02:27 Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Son Dakika
02:27 Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika
01:54 Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 03:13:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]