Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında
16 dakika önce
Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı.
Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı.
Mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanılan seçimde ilk turda yüzde 50+1 oy oranını geçen aday olmaması durumunda ikinci tur 15 gün sonra yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31
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