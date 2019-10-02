Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında
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Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında

16 dakika önce

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında, System.String[]

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı.


Mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanılan seçimde ilk turda yüzde 50+1 oy oranını geçen aday olmaması durumunda ikinci tur 15 gün sonra yapılıyor.

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Cumhurbaşkanı, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31 
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