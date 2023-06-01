Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 Oy Aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 Oy Aldı

Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 Oy Aldı

01.06.2023 11:42

YSK, cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82 oy aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de belirtti. Ayrıntılar geliyor...

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini de belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim 2023, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 Oy Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Açıklandı: Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu 47.82 Oy Aldı - Son Dakika
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