2. tur seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde sandık başına giden seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika
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2. tur seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde sandık başına giden seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı

23.05.2023 11:59

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden sandık başına gidenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı

YSK RAKAMLARI PAYLAŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı

TEMSİLCİLİKLER İÇİN YARIN SON GÜN

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel 2. tur seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde sandık başına giden seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. tur seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde sandık başına giden seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı - Son Dakika
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