Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Abd'nin Patriot Satış Süreci S-400 Sürecini Etkilemez,...

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Abd'nin Patriot Satış Süreci S-400 Sürecini Etkilemez,...

1 saat önce

IHAAW190817-GEN/24-12-2018- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Patriot satış süreci S-400 sürecini etkilemez, birbirine alternatif olarak görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın,
IHAAW190817-GEN/24-12-2018

- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, " ABD'nin Patriot satış süreci S-400 sürecini etkilemez, birbirine alternatif olarak görmüyoruz" dedi. 24.12.2018 19: 08: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:14 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın, Güncel
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