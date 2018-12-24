Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Abd'nin Patriot Satış Süreci S-400 Sürecini Etkilemez,...
1 saat önce
IHAAW190817-GEN/24-12-2018- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Patriot satış süreci S-400 sürecini etkilemez, birbirine alternatif olarak görmüyoruz" dedi.
IHAAW190817-GEN/24-12-2018
- Cumhurbaşkanı
Sözcüsü İbrahim Kalın
, " ABD
'nin Patriot satış süreci S-400 sürecini etkilemez, birbirine alternatif olarak görmüyoruz" dedi. 24.12.2018 19: 08: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:14 Kaynak: İHA
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