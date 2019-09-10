Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45
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