Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz" açıklaması yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45 
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