Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz... - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz... - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek
Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde

Son Dakika Haberleri
02:05 Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı
02:01 Son 16 ilk tur maçları, 3 karşılaşmayla tamamlandı
01:56 UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
01:56 Altay Bayındır hastaneden paylaştı
01:45 Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]