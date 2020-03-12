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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...
6 saat önce
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
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