Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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