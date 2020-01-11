Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
(Selim Bayraktar/İHA)
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