Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik...
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır" "Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın" " S-400, F-35 ve Patriot meselesi öncelikli...

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır"
"Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın"
" S-400, F-35 ve Patriot meselesi öncelikli olarak Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır"
"Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir"
" İdlib'de yaşanan gelişmeler bizim için endişe kaynağı"
ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik...
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Türkiye, İdlib, Cumhurbaşkanı, Politika
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