Cumhurbaşkanı
Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır"
"Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın"
" S-400, F-35 ve Patriot meselesi öncelikli olarak Türkiye
'nin milli güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır"
"Türkiye Suriye
sınırında kurulmak istenen PKK
devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir"
" İdlib
'de yaşanan gelişmeler bizim için endişe kaynağı"
ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın
, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.