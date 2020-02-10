Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Rus heyeti ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Rus heyeti ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Rus heyeti ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, İdlib'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Rus heyeti ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, İdlib'deki son durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, "Görüşmede İdlib'deki son durum ele alınmıştır, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır" denildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir."

Haber:  ANKARA,


Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:34 Kaynak: DHA
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