Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
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