Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi...
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor."
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