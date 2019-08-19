Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi
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Cumhurbaşkanı talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Gümüşhane ziyaretinde yetkililere hemen yapılsın talimatı verdiği 20 metre uzunluğundaki köprü, aradan geçen 1 yıllık sürede tamamlanamadı.

Cumhurbaşkanı talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Gümüşhane ziyaretinde yetkililere hemen yapılsın talimatı verdiği 20 metre uzunluğundaki köprü, aradan geçen 1 yıllık sürede tamamlanamadı. Bir türlü bitirilemeyen yeni köprünün yanında mevcut köprü de yıkılınca kafe işletmecisinin zararı binlerce lirayı aştı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Gümüşhane Üniversitesi ana kampüs girişinin hemen karşısında 6 yıldır faaliyet gösteren Köprü Kafe'ye ulaşımı sağlayan tek giriş ve sembolü olan köprüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ziyarette verdiği talimatın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından mevcut köprünün yıkılarak yerine çelik konstrüksiyon köprü yapılmasının gündeme alınmasıyla birlikte ziyaretten 4 ay sonra inşasına başlanan köprü, imalatının 20 gün süreceğinin söylenmesine rağmen 8 aylık sürede bitirilemedi. Firmaya yapılan onca uyarıya rağmen firmanın vurdumduymaz tavırlarıyla devletin bunca imkan ve olanağını zayi ettiğini kaydeden Gül, "Köprü Kafe işletmesinin, çalışanlarının ve ticari faaliyet gösterdiği bunca esnafın hakkını göz göre göre gasp edenleri siz vicdan sahiplerinin insafına bırakıyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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