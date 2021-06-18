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Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.

18.06.2021 15:07

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir adım daha atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 5 bin konutluk " Üsküdar'da Büyük Dönüşüm" projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir adım daha atıldı. 2018 yılında Çamlıca Camii'nin batısında 180 bin metrekarelik bir alan risk alanı ilan edilmişti. Çalışmalara başlanan Üsküdar'da 5 bin yeni konut müjdesi verilmişti. Çalışmalara hız verilmesiyle birlikte "Üsküdar'da Büyük dönüşüm" projesine start verildi. Projenin başlatılması için yapılan kentsel dönüşüm yıkım çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Millet vekili Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda protokol katıldı.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "İşte şimdi de yeni bir şehircilik yatırımını, yepyeni vizyoner bir projeyi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanında Mehmet Akif ve Küplüce Mahallerimizi de katarak yeni 5.000 konutluk tarihi bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. İnşallah Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle toplamda 7.000 konut ve iş yeri kazandıracağız. Üsküdar'ın "Büyük Dönüşümü" hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmalarına devam eden Kurum, "Üsküdar'ımız İstanbul'un, İstanbul da bu ülkenin gözbebeğidir, göz nurudur. Biz bu şehre hizmet etmeyi, ihya etmeyi; sadece ülkemize değil, tüm dünyaya, tüm insanlığa yapılan bir hizmet olarak görüyoruz.

İstanbul'umuza son 20 yılda tam 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptık. Şu anda sahada 20 milyarlık yatırımımızı da millete hizmet aşkıyla gece gündüz demeden yürütüyoruz" diye konuştu

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.
Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 5 bin konut yapılacak.

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Kaynak: İHA

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