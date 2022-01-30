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Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor

30.01.2022 12:59

Cumhurbaşkanı talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları için verdiği talimatın ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesinde başlatılan proje kapsamında soğuk kış günlerinde sahiplendirilen sokak köpekleri, sıcak yuvalarında hayat buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde sokak hayvanlarına sahip çıkılmasına yönelik talimat vermişti. Bu talimatın üzerine Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından 15 gün önce "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen Al" adı altında proje başlatıldı. Delice Belediyesi tarafından sokaktan toplanan sokak köpekleri, barınakta bakımları yapıldıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşlara teslim edildi.

Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Kırıkkale'de sokak köpekeri sıcak yuvalarında barınıyor. Delice Belediyesi her bir sokak hayvanını sahiplenen vatandaşa aylık 15 ton içme suyunu da ücretsiz veriyor. Ayrıca sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlara köpek barınağı, tasma ve mama hediye ediliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından da sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapılarak aşıları tamamlanıyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanı sahiplenen her vatandaşa 15 ton suyu ücretsiz verildiğini ifade ederek, aylık 15 ton suyu ücretsiz verdiklerini söyledi.

"15 ton ücretsiz su veriyoruz"

Delice Beledisi ve Delice Kaymakamlığı ortaklığında "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen al" projesini gerçekleştirdiklerini belirten Özdem, "Bu proje kapsamında kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki veterinerler ile birlikte sokak hayvanlarımızın aşısı, bakımı, sağlık kontrollerini üstlendiler. Bizde sokaktan bir nefes sahiplenen arkadaşlarımıza tanesine aylık 15 ton ücretsiz su veriyoruz. Barınaklarını, tasmasını, mamasını, ekipmanlarını sağlıyoruz" dedi.

"Allah'ın sessiz kullarını sahiplendirmiş oluyoruz"

Vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Özdem, "Şu ana kadar 40 tane sokak hayvanımızı sahipleri ile buluşturduk. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız bir barınak var. Ancak bu barınağın geçici olmasıdır. Biz proje ile birlikte o barınağın gerçek anlamda geçici bir barınak olduğunu ve gerçek yaşam alanlarında vatandaşlarla buluşturarak Allah'ın sessiz kullarını bu vesile ile de sahiplendirmiş oluyoruz. Halen sahiplendirmemiz de devam ediyor. Bu vesile ile de araç, gereç ve ekipmanlarımızla da vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor
Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Sokak Hayvanları, cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı talimat vermişti... Sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvalarında hayat buluyor - Son Dakika
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