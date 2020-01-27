Cumhurbaşkanı talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira ödenek - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira ödenek
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL ödenek gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL ödenek gönderildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depremi sonrası Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 10'ar milyon TL daha ödenek gönderilmesi için talimat verdi. Son gönderilen ödenekler ile birlikte Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı toplam 44 milyon TL'ye ulaştı.
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