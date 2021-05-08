Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap

08.05.2021 09:40
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm için gittiği Cenevre görüşmelerinde Rum lider Nikos Anastasiadis'e, "Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Sen ne kadar devletsen ben de o kadar devletim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm için gittiği Cenevre görüşmelerinde Rum lider Nikos Anastasiadis'e, "Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Sen ne kadar devletsen ben de o kadar devletim. Artı benim arkamda 85 milyon Türkiye var" dediğini açıkladı.

Tatar bir federasyonla Türkiye'nin adadan çıkartılmak istenmesiyle ilgiliyse, "Böyle bir anlaşma yapılırsa ve Türkiye buradan(Kıbrıs'tan) giderse, Türkiye bir kere daha gelemez. Burası şimdi Avrupa Birliği olacak, hepsi burada füzeleri dikecekler Türkiye'yi Anadolu'ya hapsettiler, 'Doğu Akdeniz'in çoğu bizimdir' diyecekler ve bir takım oyunlar ve masallar. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi. Hırsı ve heyecanı yüzüne yansıyan Tatar, bu anları masaya vura vura anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen "Bugün günlerden Kıbrıs: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonu" konulu çevrimiçi toplantıya konuk oldu. Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Rektör Ünal, "Kıbrıs'ın öğrenci arkadaşlarımızın zihninde, bilincinde farklı bir pozisyonda, diri bir pozisyonda bulunması anlamında son derece değerli oldu. Biz Kıbrıs'ı kültürümüzde bilincimizde 'yavru vatan' olarak algıladık. Onunla büyüdük. O kavramla büyüdük ama buradaki yavru kelimesi aslında küçüklükle alakalı değildi. Çünkü vatanın küçüğü ve büyüğü olmaz. Bizim kültürümüzdeki karşılığı anneyle yavrusu arasındaki ilişki gibi. Dolayısıyla Kıbrıs'taki her gelişme sizlerin liderliğinde Kıbrıs'taki kardeşlerimizin huzuru, geleceğe güvenle yürümeleri, elde ettikleri kazanımlar, bir annenin çocuğundan duyduğu sevincin ötesinde bizi mutlu etmektedir. Türkiye'yle bir eş güdüm halindeki çalışmanız, bu noktadaki irade ve kararlılığınız, biz Kıbrıs'ta çok farklı sonuçlar doğuracağını, Kıbrıs için bütün insanlık için çok farklı kazanımlar doğuracağından eminiz. Buna inanıyoruz. OMÜ olarak Kıbrıs'taki kardeş üniversitelerle akademik iş birliği yapmak bizi son derece mutlu eder. Bu noktada isteki ve arzuluyuz" diye konuştu.

Vali Dağlı, "Sayın Cumhurbaşkanım, Samsun Kıbrıs'la bazı benzerlikler de aslında ifade ediyor. Biz Samsun'umuza şunu diyoruz: '19 mayıs şehri', 'İlklerin şehri', 'Kurtuluş şehri'. Bu manada güzel bir bağımız da var. Ayrıca ikinci bir bağımız var. İskele şehrimizle Samsun ilimiz kardeş şehir. Bu da güzel bir tevafuk olmuş. Bu manada inşallah Samsun'la bu gönül köprüsünü çok daha fazla bundan sonra artıracağız. Sizleri takip ediyoruz. Gözlerimiz hep sizde. Daha önce Kıbrıs'ta uluslararası sempozyumlara katılmıştım. Ancak bugün biz sizinle yeni bir pencere açmış olduk bu şekilde. İlk defa tanışmamız bu şekilde oldu. Siz büyük bir teveccüh gösterdiniz. Samsun'a öğrencilerimize karşı. İnşallah bu gönül bağlarını biraz daha fiili bağlara da döndürmek suretiyle bunu ilerletiriz. Bizim tüm arzumuz çabamız bu yönde olacak. Kıbrıs'ımızla bu gönül köprüsünü daha fiili ortama ve daha kuvvetli bağlara döndürebilmek adına inşallah bunları da yapacağız" şeklinde konuştu.

"İlk kez bu iki devleti masaya getirmenin gururunu yaşadım"

Cenevre toplantısından bahseden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Her ne kadar gayri resmi deseler de orada ciddi anlamda bir toplantı oldu. ve Kıbrıs tarihinde 3. kere hem Rumlar hem Türkler hem de garantör ülkeler bir araya geldi. ve ben orada ilk kez bu iki devleti masaya getirmenin gururunu yaşadım. Çünkü şimdiye kadar oraya gidenler hep Denktaş Bey dahi federasyon için gittiler. Çünkü o şekildeydi beklenti, o şekildeydi süreç. Bana nasip oldu. Ben oraya tabii ki Türkiye'nin de desteğiyle gidip de dedim ki, 'Federasyon defteri kapanmıştır'. Çünkü Annan planında dünyayı kandırdınız" ifadelerini kullandı.

"Artık bir kere daha kandırılmamak lazım"

Federasyon için geçmişte yapılan çabayı 'kandırmaca' olarak nitelendiren Ersin Tatar, "Dünyanın her yetkilisi o zaman Kıbrıs'a geldi. Sayın Denktaş'a ve Türkiye liderine dediler ki 'yeter ki Kıbrıs Türkleri evet desin, Kıbrıs Türklerinin izolasyonları kalkacak, direkt uçuşlar açılacak, şu ambargo kalkacak' hep yalan dolan. Bizler 'evet' dedik, karşı taraf 'hayır' dedi. Onlar Avrupa Birliği'ne alındı. Bizlere ne ambargo kalktı ne izolasyon kalktı ne de direkt uçuş başladı. Aynı şekilde yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla artık bir kere daha kandırılmamak lazım. 2017'de de benzer süreçler yaşandı, yine Rumlarla bir anlaşmaya varılamadı. Dolayısıyla ben zaten bütün seçim propagandamda 'iki devletli'yi savundum. Ona göre seçildik. Ondan sonra da bütün dünyaya gelen gidene ben neden iki eşit egemen devlet ısrarında olduğumu söyledim" açıklamasında bulundu.

"Çavuşoğlu yalanlarını yüzlerine söyledi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cenevre toplantısındaki çabasını överek, "Dolayısıyla ben oraya gittim. Bütün dünyaya kayda geçirttim. Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız, orada gerçekten olağanüstü bir hitap gücüyle ve konuşmalarıyla bana destek verdi. 2017'de Anastasiadis'le zaten o kendisi çok tartışmalar içinde olmuştu. Ben orada yoktum. Ama Sayın Çavuşoğlu 2017 görüşmelerinde oradaydı. Kendisine oradaki 2017 belgeleriyle 'işte sen şunu dedin', 'sen bunu dedin', dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini yalan söylediğini hepsini yüzüne Sayın Çavuşoğlu söyledi" bilgilerini verdi.

Anastasiadis'in yüzüne tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'e Cenevre'de şunları söylediğini açıkladı: "Ve dolayısıyla o müzakere masasında, o tartışmalar içerisinde bana da çeşitli tabii ki yanlış yanlış konuşmaları oldu. Ben de kendisine bütün dünyanın önünde, 'sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Sen ne kadar devletsen ben de o kadar devletim. Artı benim arkamda 85 milyon Türkiye var. Buradan sadece 40 mil uzaklıkta. Dolayısıyla Türkiye'nin bize olan yakınlığını, bizim bağlarımızı, muhabbetimizi, Türkiye'nin bir garantör ülke, anavatan olmasını hiçbir zaman unutmayınız. Çünkü siz Avrupa Birliği'ne girmek suretiyle zaten bizlere en büyük yanlışı yaptınız. Bizim onayımız olmadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onayı olmadan bir defa kılıf uydurarak AB'ye girmeniz dolayısıyla 'Biz AB'yi arkamıza aldık, AB kanallarına tabisiniz', o bakımdan 'Türkiye buradan gidecek, çekilecek, garantörlüğü de son bulacak çünkü garantörlüğünde modası geçti' gibi laflarla bizi öyle bir oyuna getiremezsiniz' dedim"

"Adam diyor Rum Cumhuriyeti'ne yama olalım"

Bazı Kıbrıslı Türklerin yanılgı içinde olduğunu dile getiren Ersin Tatar şöyle devam etti:

"Pazartesi Meclis'e gidip bu konuşma yapacağım. Tabii, bin bir laf da duyacağım. Onun içerisindeki bazısı, benden çok farklı düşünüyorlar. İnanamazsınız yani bir Kıbrıslı Türk, buralarda doğup büyüyen, bu mahallelerden; biri benim gibi düşünecek, öbürü diyecek 'Tatar yanlış yoldadır', 'Tatar bizi felakete götürüyor', 'Tatar bizi dünyadan kopartıyor', 'Biz ne yapıp yapıp bu Rumlarla anlaşmak durumundayız'. Yani adam diyor ki sana, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, git ve bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adını değiştirelim. Ad olarak Kıbrıs Federal Cumhuriyeti. Avrupa Birliği'ne girelim. ve Avrupa Birliği'nde tabii ki bey paşa yaşayalım. Buyurun. Adam diyor 'Rum Cumhuriyeti'ne yama olalım ve en sonunda burası Yunan adası olacak. Burası ENOSIS'cilerin, EOKA'cıların o kahramanların ana yurdudur' diyor adam. 'Birer birer Türkiye de buradan gidecek. Türk askeri gidecek' diyor."

"Füzeleri dikecekler burada 'Doğu Akdeniz bizimdir' diyecekler"

Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek üzere oynanan oyunu anlatan Tatar şunları söyledi:

"Kimse zannetmesin ki 1963'ten 74'e kadar bizi bunun içerisinde canlı canlı mezara gömerlerken Türkiye seyretti de gelemedi. Johnson mektubu geldi, Amerikan filosu geldi. O geldi bu geldi engellediler ve gelemedi. Seyrettiler bizi burada ve her gün ağladılar. Biz de ağladık, onlar da ağladı. Biz et ve tırnak, hepimiz Türk evladıyız netice itibarıyla. Dolayısıyla böyle bir anlaşma yapılırsa ve Türkiye buradan giderse, Türkiye bir kere daha gelemez. Sizler Türk evlatları olarak, Türk gençleri olarak bunu sizle samimiyetle paylaşmak istiyorum. Gelemez. Burası şimdi Avrupa Birliği olacak, burada Yunanistan'ı, Rumları, Fransa'sı da burada. Bilmem o da, bu da hepsi burada. Türkiye'ye füzeleri dikecekler burada, Türkiye'yi Anadolu'ya hapsettiler, 'Doğu Akdeniz'de çoğu bizimdir' diyecekler ve bir takım oyunlar ve masallar... Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz diyorum. Seçimle geldim, seçimle kaybedersem giderim. Ama asla bu duruşumdan vazgeçmem. Bu heyecanımdan, bu doğru yoldan vazgeçmem."

ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' tanımlamasına ise, "Şimdi onu orada seçtiler. O seçenlerin içerisinde herhalde o gruplardan insanlar var. Onları memnun ediyor. Yani aklı başında kimse bu kadar büyük bir ülkeye Türkiye Cumhuriyeti öyledir, bu kadar hakaret etmez, aklı başında olsa. Trump zamanında tweet yazar bilmem ne yapardı bilirsiniz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap - Son Dakika


Son Dakika

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Pandemi nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum Pandemi nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
09:52 WhatsApp gizlilik sözleşmesi için yeni karar! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek
09:49 Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş         
09:38
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada         
08:56
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor         
23:34
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:45
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 09:59:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Tatar'dan Anastasiadis'in yüzüne Cenevre'de tokat gibi cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement