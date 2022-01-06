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Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

06.01.2022 11:16

Akaryakıt zammı sonrası halkın sokağa çıkmasıyla yangın yerine dönen Kazakistan'da hükümetin istifası sonrası ülke genelinde OHAL ilan edilmesine rağmen sular bir türlü durulmuyor. Tırmanan gerilim sonrası Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım talep ederken girişim sonrasında Rusya, Kazakistan'a onlarca asker gönderdi. Rus haber ajansları askeri birliklerin Kazakistan'a sevk edildikleri ana ilişkin görüntüleri servis etti.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası halk sokağa inerken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmaların alevlenmesi sonrasında hükümet istifasını verdi, Cumhurbaşkanı kararıyla ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV KGAÖ LİDERLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Alınan tedbirler ve kararlar ülkedeki yükselen tansiyonu düşürmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

RUSYA KAZAKİSTAN'A ASKER GÖNDERMEYE BAŞLADI

Bu açıklamanın ardından Rusya haber ajansı TASS'ın verdiği bilgiye göre Rusya, Kazakistan'a asker göndermeye başladı. KGAÖ üyesi diğer ülkelerin (Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan) Rusya'yı takip edecekleri açıklandı. Ancak Rusya ve diğer üye ülkelerin gönderecekleri birliklerin sayısı, görev alanı ve görev yapacakları süre gibi pek çok detay henüz netlik kazanmış değil.

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİN SEVK ANI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebi üzerine Rusya'nın Kazakistan'a girdiği duyurulurken, Rus haber ajansları askeri birliklerin protestolarla savaş alanına dönen Kazakistan'a sevk edildiği anlara ilişkin görüntüler servis etmeye başladı. Son dakika olarak geçen videoda, onlarca donanımlı Rus askerinin Kazakistan'a doğru hareket etmek için hazır bekletilen uçağa bindikleri anlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 400'E ULAŞTI

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Almata şehrinde yaşanan olaylarda şimdiye kadar 400 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti - Son Dakika
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