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Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor

09.06.2021 16:20
Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor, System.String[]

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı'nın Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlediği yönetim kurulu toplantısında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış programlarının müjdesini verdi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı'nın Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlediği yönetim kurulu toplantısında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış programlarının müjdesini verdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bahsederek kendisini Serdivan'da yapımı tamamlanan projelerle ilgili bilgilendirdiğini ve yaklaşık yarım saat süren görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hizmetlerin toplu açılışı için Serdivan'a davet ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sakarya'yı çok özlediğini ve uzun zamandır gelmek istediğini belirttiğini ifade eden Alemdar; tarihin belirlenmesinin ardından Cadde54, Millet Bahçesi ve Şelale Park'ın resmi açılışlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Açılış müjdesinin ardından Başkan Yusuf Alemdar; 2021-2022 yılı asfalt çalışmaları ile ilgili de teşkilat üyelerini bilgilendirdi. İstişarenin önemine vurgu yapan Alemdar detaylı sunum eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarını daha önce yaptıkları gibi yine mecliste gurubu bulunan tüm partilere yapacaklarını belirtti.

Serdivan'ın tüm mahallelerinde sokak sokak, cadde cadde en ince ayrıntısına kadar planlama yaptıklarını belirten Yusuf Alemdar; sadece asfalt değil aydınlatma, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarının da birlikte yapılacağını söyledi. Sezonun ilk asfalt çalışmasına Otuzikievler Mahallesi'nden başlayacağını dile getiren Alemdar; eşzamanlı olarak Adnan Menderes Caddesi'nde de ekiplerin çalıştığını ve güzergahı sıcak asfalta hazırladığını söyledi. Hızlı ve planlı büyüyen bir ilçe olduklarını ifade eden Alemdar, yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı Serdivan'da asfalt programının süratle devreye gireceğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından uzun bir süre cadde ve sokakların asfalt ihtiyacının olmayacağını ifade etti.

Alemdar paydaş kurumlar olan SASKİ, SEDAŞ, AGDAŞ ve Telekom ile de koordine içerisinde çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "24 mahallemizde ne kadar çalışma yapılacağını belirledik ve sistematik bir şekilde ilerlemek için uzman bir ekip kurduk. En acil olandan başlayarak çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı toplantıya Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Serdivan Koordinatörü Enis Aksoy da katıldı. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cadde54, Serdivan Millet Bahçesi ve Şelale Park gibi vizyon projeleri Serdivan'a kazandırdığı için Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a Serdivanlılar adına teşekkür ettiğini belirterek; Serdivan İlçe teşkilatı olarak Başkan Yusuf Alemdar'ın hizmetlerini kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlatacaklarını söyledi. - SAKARYA

Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor
Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor
Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor
Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor
Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı toplu açılış törenlerine bekleniyor - Son Dakika


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