Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz."

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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