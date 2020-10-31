Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Van 7. Olağan İl Kongresinde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz." dedi.

Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Bölgede ve dünyada yaşanan hemen her meselenin doğrudan Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin Libya'dan Karabağ'a kadar pek çok meselede bu derece aktif pozisyon almasının sebebi, hem kendi haklarını savunmak hem de zor zamanlarında dostlarının yanında yer aldığını göstermektir." ifadelerini kullandı.

Tüm bunları yaparken vatandaşların dertlerini ve beklentilerini de ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Ekonomimizi, bir yandan koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılara bir yandan da maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İstihdamı korumak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Üretimi sürdürmek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, ihracatı geliştirmek için görülmemiş kredi ve vergi teşvikleri devreye soktuk." diye konuştu.

"Kuşatmaya kalktılar, canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik"

İhtiyaç duyuldukça her kesime yönelik yeni destek ve teşvik paketleri hazırlayıp, uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakın çevremiz başta olmak üzere tüm dünya salgının yeni dalgalarıyla sarsılırken Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve dirayetli kriz yönetimi ile bu süreçten kendini ayrıştırmayı başarmıştır. Böyle zamanda doğru stratejiler, cesur kararlar ve çok çalışmak, çok büyük atılımların da fırsatıdır. Ülkemizi siyasi ve diplomasi alanında kuşatmaya kalktılar, istiklalimize ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik.

Ülkemizi savunma sanayiinde kuşatmaya kalktılar, kendi savunma sanayimizi kurarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri, bütün bunların sebebiyle belki tam görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlama, en az yerli ve milli savunma sanayiini kurmak kadar önemli adımlar atıyoruz.

Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak cari açığını yüksek maliyetli borçlanma ile kapatarak sömürenlerin, bütün bunların oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin, tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi işte budur. Ekonomide gerçekleştirmekte olduğumuz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir."

"Örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk"

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle 2023 yılına kadar bu sürecin tamamlanmasıyla diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletin hizmetine sunacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bunun için milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret bekliyorum." dedi.

Vesayeti milletle birlikte tasfiye ettiklerini, darbecileri milletle birlikte tepelediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin fiziki altyapısını, 81 vilayeti ile baştan sona milletimizle birlikte yeniledik. Temel hizmet alanlarında örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk. İnşallah bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de yine milletimizle, gençlerle, hanım kardeşlerimle birlikte vereceğiz ve beraberce zafere yürüyeceğiz. Bunun için öncelikle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para, pul, makam, mevki için değil sadece ve sadece Allah için sevmenin bahtiyarlığına ereceğiz. İşte bunu sağlarsak diğer tüm meselelerin üstesinden zaten geliriz."

"Yaptığımız reformlar başlı başına üzerinde günlerce konuşulacak husustur"

Erdoğan, "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" sözünü anımsatarak, bazen günlük hadiseler nedeniyle Türkiye'nin demokraside ve ekonomide nereden nereye geldiğinin unutulduğuna dikkati çekti.

Unutulmaması için gittiği her şehirde AK Parti hükümetinin 18 yılda illere kazandırdıklarını anımsattığını aktaran Erdoğan, "Demokraside, hak ve özgürlüklerde, hukuki ve kültürel düzenlemelerle yaptığımız reformlar başlı başına üzerinde günlerce konuşulacak husustur." diye konuştu.

Van'a son 18 yılda 30 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden Erdoğan, bu yatırımlarla eğitimde 9 bin 523 yeni derslik inşa edildiğini anlattı.

Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt binası açtıklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl sonuna kadar 800 yatak kapasiteli yeni yurt binalarını bunlara ilave ediyoruz. Destek merkezleri, spor salonları, kapalı yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi gibi 27 tesisi şehrimize kazandırdık. Şimdi ise Van'da toplam 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan Çatak 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçesi tamamlandı ve Vanlı kardeşlerimizin istifadesine sunuldu. Diğer 5 millet bahçesinin ihale ve proje çalışmaları sürüyor. Sosyal yardımlarda Van'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Sağlıkta toplamda 1437 yataklı 17 hastane ile birlikte toplam 100 sağlık tesisi inşa ettik. Nereye? Van'a. Halen 4 sağlık tesisimizin inşası, 24 sağlık tesisimizin ihale ve proje çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol mesafesini nereye çıkardık biliyor musunuz? 570 kilometreye çıkardık. Nereden nereye..."

Van'daki birçok tarihi köprünün restorasyonu yapıldı

Van'daki birçok tarihi köprünün restorasyonunun yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Hakkari Yüksekova ayrımı yolundaki bölünmüş yolun büyük kısmını tamamladık. Bu güzergah üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli'nde ve Başkale çevre yolunda çalışmalarımız sürüyor. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu yeniledik ve modernize ettik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Van Gölü kenarına kurduğumuz tesiste, göldeki ulaşımı da hızlı ve konforlu sağlayan 'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlisi' feribotlarını inşa ederek işletmeye aldık. Ferit Melen Havalimanımızı yeniledik, Edremit ve Deveboynu iskeleleri ile Edremit tekne barınağını şehrimize kazandırdık. Gevaş Akdamar İskelesini onardık. Van'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik. İnşası devam eden Ortanca, Baklatepe ve Yeniemek barajlarını ise en kısa sürede tamamlayacağız. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 340 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık.

Böylece Van'daki çiftçilerimize yıllık 109 milyon lira ilave gelir artışı sağladık. Şu anda inşaatları devam eden tesislerle 186 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Morgedik Barajını inşa ettik. Erciş içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisini hamdolsun tamamladık. Vanlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide Van'da teknopark ile Erciş Organize Sanayi Bölgesini faaliyete geçirdik. Van, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye'ye doğal gaz getirdik."

Yatırımların ilerleyen dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, bunun için AK Parti'nin Van'da çok daha güçlü olması gerektiğini anlattı.

Erdoğan, "Türkiye genelinde büyük bir üye kampanyası yürütüyoruz. Halihazırda ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti, böyle bir parti yok, sadece AK Parti. Van'daki üye sayımızın da diğer şehirlerimize örnek olacak bir sayıya çıkmasını bekliyorum. Bu konuda il ve ilçe teşkilatlarımıza güveniyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, kongrede görev üstleneceklere başarılar diledi, Kovid-19 salgını bittiğinde meydan mitinglerinin yeniden başlayacağını ifade etti.

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından hediye takdim edildi. Erdoğan, daha sonra platformdan inerek, tribünleri selamladı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Leyla Şahin Usta ve Vedat Demiröz de birer konuşma yaptı.

Kongreye katılanlar "İzmir üzülme Vanlılar seninle" sloganları atarken, Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen tribünlere "Geçmiş Olsun İzmir" pankartı asıldı.

Tribünlerde "Doğunun incisi Van, kalplerde Erdoğan", "Dünyada Van, ahirette iman, Allah'ına kurban Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartlar da yer aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Havaalanından şehre girişinde Ulupamir köyünden gelen geleneksel kıyafetler giymiş, atlı Kırgız Türkleri karşıladı. Atlılar, Erdoğan'ı taşıyan otobüse bir süre eşlik etti.

Yol boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar da Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Vatandaşları selamlayan Erdoğan, onlara çay dağıttı.

(Bitti)