Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'na katılarak konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemindeki konuları bitirmek için Meclis'teki çalışmalarına birkaç gün daha devam edecek milletvekillerine başarı diledi.

Erdoğan, CHP ve şürekasının, yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalıştığını söyledi. Yurt dışındaki kimi karanlık çevreler ve sosyal medya mecralarından aldıkları destekle, giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü millete göstermenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu yaparken, onların gündemlerinin peşine takılmayacaklarını, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasına düşmeyeceklerini; sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacaklarını söyledi.

Erdoğan, "CHP tarafının, kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz. " diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktıklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı olarak hedef 2023Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ı ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların; tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin, ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Aynı şekilde dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, altını çiziyorum, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. " diye konuştu.

"Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler"

15 Temmuz darbe girişiminin, yarın 5. yılı olduğunu anımsatan Erdoğan, Meclis'in o gece sergilediği cesur duruşla gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşıda verdiğini belirterek "Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları, biliyorsunuz, içeride de dışarıda da kovalıyoruz ve yakaladıkça da Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda Orta Asya'daki en büyük, bütün para, finans olaylarını koordine eden ve onların Orta Asya'da dağıtımını yürüten ismi yakalandı, getirildi, bütün sorgulamaları yapıldı, şimdi yola devam ediyoruz. " dedi.

Örgütün, ülkede ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan, fırsat kollayan mensupları olduğuna işaret eden Erdoğan, "Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz. " diye konuştu. Erdoğan, tüm şehitlere ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken son nefesini verenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Beraberce hareket etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirilsin, vatanının bütünlüğü ile milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir. Külliyenin karşısında müzemizi de bitirdik, onun da açılışını yapacağız. Anıtımız zaten açılmıştı ve o gün yine Meclisimizin önünde merasimimiz var. Tüm bu merasimlerde özellikle AK Parti Grubu olarak, her birisinde de olmalıyız, beraberce hareket etmeliyiz. Külliyenin önünde de o gün tüm şehit ve yakınlarını, gazilerimizin kendileri ve yakınlarını ayrıca Silahlı Kuvvetlerimiz, hep birlikte, orada hedefimiz tüm o alanı doldurmak suretiyle 15Temmuz'u, orada hep birlikte analım, şehitlerimizi yad edelim, gazilerimize de Allah'tan şifalar dileyelim. "

"Kendisini bu çemberin dışında görenlerin... "

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin, artık sınırlarında değil tehditlerin bulunduğu yerlerde başladığına dikkati çekerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik çıkarlarına yönelik fiili ve potansiyel her türlü tehdidi, tehlikeyi, saldırıları, sınırlarına dayanmadan önleme konusunda gereken adımları attıklarını bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimleriyle güçlendirmemizin, bölgemizde pek çok yerde danışmanlık ve eğitim seviyesinde askeri görevler üstlenmemizin sebebi işte budur. Şayet bu güçlü alt yapıyı kurmazsak, bu topraklarda bize huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını, uzak ve yakın tarihimizdeki sayısız örnekle biliyoruz, görüyoruz. İşte bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine, sadece sıradan silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. Yine ülkemizin maruz kaldığı saldırıların önemli bir kısmının da siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın kendi doğal mecrasından kaynaklanan hadiseler olmadığının farkındayız. Bu şekilde baktığımızda PKK'ya da FETÖ'ye de benzer gayelerle her an önümüze çıkartabilecek diğer yapılara karşı da teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz bu sadece bizim, sadece siyasetin, sadece hükümetin sorumluluğunda olan bir mesele değildir. Ülkemizde yaşayan 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ve milleti ayakta tutacak, yaşatacak, geliştirecek bu kutlu davanın tarafıdır. Kendisini bu çemberin dışında görenlerin ülkeleri ve toplumları ile bağları kopmuş demektir. Böyle insanları da bir an önce kazanmak, onları da bugün bu davanın mensubu haline getirmek en başta gelen görevimizdir. Bilhassa yeni nesillerin, gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlayışı, okul öncesinden başlayarak, hayatlarının her aşamasında geliştirerek kazanmalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Medeniyetini, tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller, tıpkı avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. 15 Temmuz gibi hadiseler yaşattıkları acılar yanında işte bu dersleri de bize gösteren yönüyle sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır. İnşallah hep birlikte bu doğrultuda azimle, kararlılıkla, cesaretle yolumuza devam edeceğiz. " AA

