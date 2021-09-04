Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığım yerde, tam karşı duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu gezicilerle berabersin, yolun açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, karşılarında iktidara muhalefeti, ülkeye, hatta millete muhalefetle karıştıran "mankurtlaşmış" bir zihniyet olduğunu ve kardeşlik iklimini zehirleyen, muvazenesini yitirmiş, aklını ve vicdanını "tamamen tatile çıkarmış" bir siyaset anlayışı bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala ve kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. Parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, arsızlık, yolsuzluk, hırsızlıkların üstünü örtmek için ülkemizdeki barış ve huzur ortamını dinamitlemekten dahi çekinmiyorlar. Esasında bu zihniyet, en büyük zararı insanımızın ufkunu ve umutlarını karartarak siyaset müessesesine veriyor. Daha önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içerden çökertmeye çalışıyor.

CHP nasıl 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşemişse bugün de aynısını nefret siyasetiyle yapıyor. Son dönemde yürütülen yalan, çarpıtma ve iftira kampanyalarının amacı 2023'e giden süreçte siyaset dışı aktörlere alan açmaktır. İktidar yüzü göremeyen, son 20 senedir girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP'ye kimlerin akıldanelik yaptığını, bu karanlık senaryoyu kimlerin yazdığını, kendi belediye başkanları dahil birçok CHP'li ikrar ediyor."

"Gençler, sizlere, kadın kollarımıza, ana kademeye inanıyorum"

Erdoğan, son 20 yılda defalarca şahit oldukları bu oyunu bir kez daha bozmayı AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak görev addettiklerini dile getirerek, ana kademeden durmadan, gece gündüz demeden çok çalışmaları, kapısı çalınmadık ev bırakmamalarını istedi.

Özellikle kadın kollarına kapısı çalınmadık ev bırakmamaları talimatını veren Erdoğan, "Şunu unutmayın, kale içeriden fethedilir. Onu fethedecek olan da sizlersiniz. Gençler, sizler de durmaksızın bütün arkadaşlarınızla gece gündüz demeden koşturacak, çalışacak ve hani diyorlar ya 'Z kuşağı' hangi kuşak olursa olsun bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlere, kadın kollarına ve ana kademeye inandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu anlayışla birileri Ankara'daki sırça köşklerinde, yurt dışındaki mahfillerle el ele verip yüksek siyasetçilik oynarken biz, milletimizle kucaklaşıyor, milletimizin derdine, sevincine ortak oluyoruz. Başkaları hizmet diye musluk açarken, temel atmama törenleri yaparken, temeli atılmış projelerin üstüne beton dökerken biz, 81 vilayetimizin her bir köşesine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Birileri Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi bu ülkeye sığınanları katillerine teslim etmenin hesabını yaparken biz, insanlığımızın gereği olarak mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz.

Birileri Bizans benzetmeleriyle yeni fitnelerin, yeni senaryolar peşinde koşarken biz, 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğini savunuyoruz. Ne diyor Meral Hanım, Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Biz, İstanbul'da şunu görmedik mi, 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun, nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığım yerde, tam karşı duvarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu Gezicilerle berabersin, yolun açık olsun.

Gençler, biz yolumuzu iyi belirledik ve bizim yolumuz, onların gittiği yol değil. 'Ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır.' Bu akide bizimdir bizim, onların değil. Biz bunu, Ayasofya'nın açılışıyla ispat ettik. Onlar ise tam aksine Ayasofya nasıl kapalı kalır diye gayret ettiler ve hamdolsun biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık."

(Sürecek)