Üye Girişi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

10.09.2021 17:12
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, kuruluşuna giden süreçten başlayarak teşkilat mensuplarının görüşlerine daima önem ve öncelik veren bir parti olmuştur.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, kuruluşuna giden süreçten başlayarak teşkilat mensuplarının görüşlerine daima önem ve öncelik veren bir parti olmuştur." dedi.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunacakları yatırımların Kahramanmaraş'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen tüm bakanları, ekipleri, belediyeleri ve kurumları tebrik etti.

Erdoğan, il ziyaretleriyle bir taraftan halkın nabzını tutarken diğer taraftan da teşkilat mensuplarıyla istişare ettiklerini belirterek, "Genişletilmiş İl Danışma Toplantılarımız ahdimizi yenilediğimiz, dava ve yol arkadaşlığımızı güçlendirdiğimiz en önemli platformlardır." diye konuştu.

"Her reformun, her başarının altında sizlerin imzası var"

Teşkilatların fikirleri, değerlendirmeleri, telkin ve tespitlerinin kendileri için altın kıymetinde olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi kademede görev yaparsa yapsın bu teşkilatın her bir ferdi, partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. AK Parti, kuruluşuna giden süreçten başlayarak teşkilat mensuplarının görüşlerine daima önem ve öncelik veren bir parti olmuştur. Nitekim son 19 yılda ülkemizin karşılaştığı her badireyi sizlerin destekleri, sizlerin gayretleriyle aştık. Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle beraber imzayı attık. Kazandığımız her seçimin, hayata geçirdiğimiz her reformun, elde ettiğimiz her başarının altında sizlerin imzası var.

AK Parti'nin 19 yılı iktidarda olmak üzere 20 yıldır sürdürdüğü ülke ve millete hizmet yolculuğunda sizler bize gönüldaşlık yaptınız, yoldaşlık ettiniz. Duanızla, desteğinizle bize hep umut ve cesaret aşıladınız. Zorluklar karşısında mücadele azmimizi, sıkıntılar karşısında direniş irademizi siz bilediniz. Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bizlere siz güven verdiniz. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, karşılarında edelerin basiretini buldu. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için seven edelerin dayanışmasını buldu."

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın etnik, mezhebi ve kültürel fay hatları üzerinden yapılmak istenen tüm provokasyonların hiçbirine prim vermediğini ve oyuna gelmediğini ifade ederek, "Bir asır önce Sütçü İmam nasıl istiklalimize sahip çıktıysa, onun torunları da yeni Türkiye'nin istikbal mücadelesini canları pahasına sahiplendi. Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için gayret gösteren bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına" şiirindeki "Müslüman yürekler bilirim daha/Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet/Eller bilirim haşin, hoyrat, mert/Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır/Her kırışığı sorulacak bir hesabı/Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır" dizelerini aktaran Erdoğan, "Kızdı mı cehennem, sevdi mi cennet kesilen tüm edelere, kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan, AK Parti'yi destekleyen tüm kardeşlerime şahsım, teşkilatım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

AK Parti Genel Başkanı, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü 18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü 17:58 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz 17:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş 17:01 Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 16:17 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim? 15:51 Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim?
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı 14:16 Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 12:45 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı

Son Dakika Haberleri
18:47 Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
17:34 Canan Ergüder'den güzel haber! Göğüs kanseriyle mücadele ederken yeni bir projede rol aldı
17:24 Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek
17:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:01 Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş
16:58 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı
Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar         
18:48
Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi         
18:23
Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi         
17:55
Erzurum Valisi Okay Memiş, plaket yerine sarı çizmelerini isteyen çiftçiyi kırmadı Erzurum Valisi Okay Memiş, plaket yerine sarı çizmelerini isteyen çiftçiyi kırmadı         
17:08
Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu         
16:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Adnan Oktar'ın mahkeme tutanakları ile derlenen bir günü çizgi film oldu Adnan Oktar'ın mahkeme tutanakları ile derlenen bir günü çizgi film oldu         
10:30
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
09:45
Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı         
08:59
BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık         
08:47
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
07:20
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 18:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement