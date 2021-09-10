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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

10.09.2021 17:29
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor." dedi.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu asil bir milletin evlatları olduklarını söyleyen Erdoğan, "Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz" diyen Sütçü İmamların mirasına namzet bir kadro olduklarını belirtti.

"AK Parti, sadece kendi insanımızın değil, tüm mazlum ve mağdurların da partisidir"

Yıllarca örselenmiş, öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görmüş bir milletin umudu olarak kurulmuş bir parti olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti, milletin partisidir, milletin emanetini taşıyan bir partidir. AK Parti, fabrikada ter döken işçilerin, tarlada çalışan çiftçilerin, evladının eline kına yakarak askere gönderen anaların, helal rızık peşinde koşan babaların, bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş emeklilerin, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan pirifanilerin, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan alimlerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir. AK Parti, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde hayat kurmuş, acı vatanı sılaya çevirmiş gurbetçilerin partisidir. AK Parti, sadece kendi insanımızın değil, tüm mazlum ve mağdurların da partisidir."

20 yıldır kendileriyle beraber gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş 100 milyonlar için bir mücadele verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Balkanlar'dan Türk cumhuriyetlerine, Arakan'dan Afganistan'a, Afrika'dan Asya'ya kadar tüm kardeşlerimiz, ülkemizdeki gelişmeleri takip ediyor, bizim başarılarımız için dua ediyorlar. Türkiye'nin savunma sanayisinden ekonomiye, ihracattan üretime kadar farklı alanlarda yaptığımız hamleler, en az bizim kadar onları sevindiriyor. Milletimizin başına gelen felaketler, bizim kadar onları da hüzünlendiriyor. Terör saldırılarından 15 Temmuz darbe girişimine, tabii afetlerden diğer sıkıntılara kadar yaşadığımız her kritik hadisede buna şahit olduk." diye konuştu.

"Bunun için her fırsatta 'AK Parti, sıradan bir parti değildir 'diyoruz"

Erdoğan, 2002'den bu yana girilen tüm seçimlerde elde edilen zaferleri "gönül coğrafyası"nda bulunanlarla birlikte kutladıklarını dile getirdi.

"15 Temmuz gecesi milletimiz sokaklarda darbecilere karşı direnirken dünyanın dört bir ucunda kardeşlerimiz bizim için dua etti, sokağa çıktı." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"One minute' duruşumuz vatandaşlarımızla birlikte Gazzeli, Filistinli, Kudüslü mazlumları da gururlandırdı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığımız 'Dünya beşten büyüktür' itirazı, hakları çiğnenen, varlıkları yok sayılan milyarlara umut oldu. İşte bunun için her fırsatta 'Türkiye, 783 bin kilometre kareden daha büyüktür.' diyoruz. Bunun için her fırsatta AK Parti. sıradan bir parti değildir.' diyoruz. Bu hareketin kökleri Malazgirt, Söğüt, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir."

Erdoğan, AK Parti'nin her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide, gözü atide bir geleneğin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek, "Her fırsatta tarihi sorumluluklarımıza, omuzlarımızda taşıdığımız ağır yüke dikkat çekmemizin sebebi budur. Bu gerçekleri sadece bizler değil, bizden daha çok hasımlarımız biliyor. Büyüyen, güçlenen, öz güveni ve cesareti artan bir Türkiye'nin ne manaya geldiğini rakiplerimiz bizden çok daha iyi biliyor. Son 20 yıldır darbelerden terör eylemlerine, sokak olaylarından karanlık suikastlara kadar envaiçeşit saldırılara işte bunun için maruz kaldık. Ordumuza verilmeyen silahların terör örgütlerine bilabedel verilmesi yine bu sebepledir." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız"

Birilerinin gözünde Türkiye'nin hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli ve kritik bir ülke olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. Milletimizin iç barışını dinamitlemeye yönelik girişimlerin artması, bunun en açık işaretidir. CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, yine bu oyunun bir parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor. Partilerini saran taciz, tecavüz, yolsuzluk ve hırsızlıkla yüzleşmek yerine ellerindeki kiri ve pası partimize bulaştırmaya gayret ediyorlar. Başarılı olmayacaksınız. Zira milletimiz kuklayı da kuklacıyı da gayet iyi görüyor.

Allah'ın izniyle ne biz ne de milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi, CHP'nin kutuplaştırıcı siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Notlar

Kahramanmaraşlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantının yapıldığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne gelişi sırasında yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

Vatandaşların ilgisini karşılıksız bırakmayan Erdoğan, otobüsten onları selamladı, zaman zaman otobüsü durdurarak çocuklara hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de durarak yolun kenarında bekleyen öğrencilerle sohbet etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile de görüştü.

(Bitti)

AK Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika
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