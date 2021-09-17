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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

17.09.2021 12:49
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına, Mersinlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 yıl sonra tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri, kardeşliğin ve emeğin merkezi Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dün Ahi Evran'ın ve Neşat Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Geçen cuma günü Kahramanmaraş'ta, Edeler'le kucaklaştık. Önceki hafta Rize'de, Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle illeri ziyaret edip, vatandaşlarla hasret giderdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı Ankara'da hizmete aldık. Ağustos ayında bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın teslimatını, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi'nin temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi ilk sac kesimi törenine iştirak ettik. Ankara ikinci organize sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan 26 fabrikamızı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık."

Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda açılışlar, kabuller, hizmet alma törenleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Görüyorsunuz yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. 'Sıcak' demedik, 'yağmur' demedik, 'uzak' demedik milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılarla karşılaşsalar da ya bir yol bularak ya bir yol açarak ülkeye hizmet mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyoruz." dedi.

Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken, kendilerinin tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaştıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefet 'sen-ben' kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için 'gece-gündüz' demeden koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasbetmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan, bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok."

"A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada"

Salondaki gençlerin, "AK gençlik burada Reis'inin yanında" sloganına Erdoğan, "Evet, A'dan Z'ye bütün kuşaklar burada." karşılığını verdi.

Gelecek hafta, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye gideceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını da yapacağız. Evet tam Birleşmiş Milletler'in karşısında, 36 kat Türkevi, hamdolsun bu da tabii bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır."

(Sürecek)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika
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