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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

17.09.2021 13:27
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

İl ziyaretlerinde aynı zamanda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmeye hassasiyet gösterdiklerini, genişletilmiş il danışma toplantılarıyla istişarenin yanı sıra muhabbeti ve uhuvveti de güçlendirdikleri belirten Erdoğan, bu nedenle partisinin il yönetimine teşekkür etti, Mersin İl Danışma Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

2023 yılının ülke ve millet açısından tarihi önemli bir yol olacağını bildiren Erdoğan, salondaki gençlere "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te inşallah cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle seslendi.

Bunun için şimdiden planlı, programlı ve aktif şekilde çalışmaya başlamak gerektiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin hizmetlerini ekonomide, demokraside, hukukta, savunma sanayiinde, güvenlikte, adalette hayata geçirdiği reformları doğru bir şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Son 19 yılda Mersin'le beraber ülkemizin 81 vilayetinde kazandırdığımız sayısız eserin, yatırımın, devasa projelerin referansıyla konuşuyoruz. Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz. Her iftiraya, her karalamaya anında karşılık vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağırbaşlılıktan, vakarlıktan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız."

Parti üyelerinden çok daha aktif, azimli ve daha gayretli olmalarını isteyen Erdoğan, "Bu konuda Mersin il teşkilatıma yürekten inanıyor ve güveniyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor ailelerinize dostlarınıza tüm Mersinli kardeşlerime selamlarımı iletmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Programdan notlar

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan'a, İl Danışma Toplantısı'ndaki hitabının ardından AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Mersin'e önceki ziyaretinde görüştüğü 107 yaşındaki Fikriye Çam'la da bir araya gelen ve sohbet eden Erdoğan, "Fikriye Teyze ile belli bir aralıktan sonra, yeniden bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Elhamdülillah, 107 yaşında Fikriye Teyze, Rabbim daha nice ömür nasip etsin. Bizi inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.

Fikriye Çam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden görüşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kurban olurum sana." dedi.

Erdoğan, görüşmenin sonunda Fikriye Çam ve yanındakilere çeşitli hediyeler verdi.

Fikriye Çam, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesile olmasıyla kutsal topraklara Türkiye'den giden "En yaşlı hacı adayı" olmuştu.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika
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