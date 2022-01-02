Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.