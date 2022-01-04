Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşleri olarak bağırlarına bastıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak karşımızdaki yamalı bohça ittifakının kin ve nefret siyasetini kardeşlik siyasetimizle yine boşa çıkaracağız." diye konuştu.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in okul öncesi Kur'an kurslarına dair açıklamalarına da değindi.

Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığına saldırdığını, hatta hakaretlerini "Orta Çağ zihniyeti" hezeyanıyla doğrudan milletin inancına ve değerlerine kadar vardırdığını ifade eden Erdoğan, "Neymiş efendim, dinini, diyaneti öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Neymiş, Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise şöyle seslendi:

"Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi neden sizi rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı 'Orta Çağ karanlığı' yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, Diyaneti'nden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerimizi aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Peygamberimize, Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynanarak savuşturulamaz."

Kılıçdaroğlu'nun başta "Orta Çağ zihniyeti" olmak üzere bu hezeyanları açıklaması, sarahate kavuşturması gerektiğini belirten Erdoğan, "Şayet izah edemiyorsa da çıkıp milletten ve Diyanet camiasından özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'ye de sandıkta gereken dersi, Allah'ın izniyle verecektir." dedi.

"Nereye dökülürseniz, dökülün"

AK Parti olarak meselenin üstüne gitmeye, doğruları her fırsatta millete anlatmaya, "cehalet abidelerinin" maskelerini düşürmeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, hangi inançtan, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun hiçbir insanın ötekileştirilmesine hor, hakir görülmesine, hakarete uğramasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinin gözünü ve kalbini kin bürümüş bu kifayetsiz muhterisler tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Bunların ahlaksızlığına, ahlak dışı, edep dışı bu ağızlarına bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz son 20 yılda olduğu gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Biz de Cumhur İttifak'ı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. "

Erdoğan, 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşleri olarak bağırlarına bastıklarını belirterek "Cumhur İttifakı olarak karşımızdaki yamalı bohça ittifakının kin ve nefret siyasetini kardeşlik siyasetimizle yine boşa çıkaracağız." diye konuştu.

Yunus Emre'nin, "Ben gelmedim dava için, Benim işim sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim." dizelerini hatırlatan Erdoğan, Yunus Emre'nin izinden giderek, milletle gönül diliyle konuşacak, gönüllere dokunacak, kalpleri fethetmeye çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, "Ama gönül dilinden anlamayanlara anladıkları dilden konuşmasını biliriz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına bugüne kadar verdikleri emekler ve çalışmaları için teşekkür etti.

(Bitti)