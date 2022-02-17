Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin AK Parti veya şahsından ziyade ülke ve millet için bir dönüm noktası olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 152. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmasına Kovid-19 tedavisi sırasında dualarını esirgemeyen vatandaşlara ve AK Parti teşkilatının her bir ferdine şükranlarını sunarak başladı.

AK Parti teşkilatının her zaman olduğu gibi bu süreçte de ahde vefasını, kadirşinaslığını, şahsında ülke ve milletlerine olan bağlılığını ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, bu birlik, beraberlik, kardeşliklerini, gayret, sevgi ve coşkularını 2023 seçimlerine kadar her gün artırarak sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki 2023, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye, bu seçimle demokrasisi ve kalkınmasıyla eskinin köhne devirlerine dönüşle aydınlık geleceğine yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı." diye konuştu.

En üst lige çıkma hamlesi

Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesini sağlayacak tarihi bir atılımın, radikal bir dönüşümün, en üst lige çıkma hamlesinin içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Elbette bu durumun farkında olan sadece biz değiliz, milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor, Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. Bizimle birlikte bunlar içinde 2023 bir kader seçimidir. Sizlerden bu açık ve gerçek fotoğrafı, önce kendi arkadaşlarımızla onlar vasıtasıyla da tüm milletimizle paylaşmanızı istiyorum."

Erdoğan, her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekip bedeller ödediklerine dikkati çekerek milletin 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar, özellikle de hayat pahalılığı sebebiyle sıkıntılar yaşadığını bildiklerini dile getirdi. Ülkenin ve devletin tüm kaynaklarını seferber edip, çalışanlar başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanların yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaptıkları millete sesleniş ile bu yönde aldıkları yeni kararları kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlere yönelik adımlara kadar her alanda toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak birçok müjdeler açıkladıklarını hatırlatarak özellikle son dönemde gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara, vatandaşlar lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdiklerini anlattı.

Erdoğan, bu vesileyle tüm AK Parti'li belediyelere bir kısmını geçen günlerde başlattığı bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunarak "Su tarifelerinde birinci derecede belediye başkanlarına sesleniyorum, biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz, ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar, şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." diye konuştu.

Suda yüzde 7 KDV indirimi

Birçok AK Parti'li belediyenin suda yüzde 7 indirim yapacaklarını açıkladığını aktaran Erdoğan, buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zam talebiyle Belediye Meclisine geldiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Meclis'te tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine 'evet' demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı, 'Suya biz indirim getireceğiz.', 'Ekmeğe indirim getireceğiz.' Tabii çıktı ağaları da Şanlıurfa'da, 'Şanlıurfa'yı bize ve biz de bundan böyle elektriği size bedava verelim.' Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok. Elektrik kimde? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nerede AK Parti iktidarında. Dolayısıyla burada şu an itibarıyla bizler elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları en ideal şekilde atıyor ve vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz."

Erdoğan, şu anda suyun belediyelerin elinde olduğunu ifade ederek "Sen seçim öncesi, seçim döneminde söz verdiğin ve koltuğa oturunca unutanlardan oldun. ve şu an itibarıyla de geldin yüzde 125'in üzerinde bir zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin ve Meclis'te de arkadaşlarımız bunların bu talebine 'Evet' demediler. Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz bizim ki uygulamada ve bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa şu anda bugünden itibaren süratle hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz." diye konuştu.

Seçim dönemi dışında bugün bu açıklamayı yaptıklarına, süratle de belediyelerin meclislerinden geçirmek suretiyle vatandaşları rahatlatacaklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, istihdamı, üretimi ve ihracatı artırarak, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. ve tekrar ediyorum, marketler, çarşı pazar, eğer vatandaşlarımızı bu hububatta, meyve sebzede, şurada burada hala zulmetmeye devam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için belediyelerimiz çarşıyı, pazarı marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu çerçevede küresel dengesizliklerden kaynaklanan sorunlara çözüm ararken fırsatçılık ve aç gözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Tabii her şey sırasıyla olacak, her şey vakti saati geldiğinde yapılacak. Bugüne kadar nice mücadeleleri beraberce zafere ulaştırdığımız milletimiz, müsterih olsun. 20 yıl biz milletimize zulmetmedik. Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, bundan sonrada huzurlu kılacağız. Hak ve özgürlükleriyle, güvenliğiyle, huzuruyla, zenginliğiyle, refahıyla büyük ve güçlü Türkiye güneşinin doğuşu, Allah'ın izniyle çok yakındır."

(Sürecek)