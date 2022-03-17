Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey ana muhalefet bak, Ordu- Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık haberiniz var mı? Şimdi Rize- Artvin, orada da havalimanımız bitiyor, inşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 153. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, özellikle son 10 yılda terörden darbeye, ekonomik tuzaklardan siyasi çelmelere kadar maruz kaldıkları her saldırının Türkiye'yi yeniden istikrarsızlığa, güvensizliğe ve kaosa sürükleyerek, hedeflerinden uzaklaştırma amacı taşıdığını söyledi.

"Hamdolsun başaramadılar, başaramayacaklar." ifadesini kullanan Erdoğan, milletin hem elindekilerin kıymetini bildiğini hem oynanan oyunu gördüğünü ve hem de verdikleri mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte, Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar, Osmangazi'yi yaptık ona takıldılar, Nissibi Köprüsü'nü, Şanlıurfa'dan Adıyaman'ı birbirine bağladık ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri kabullenemiyor, almıyor. Bütün bunlarla beraber İstanbul- İzmir arası 7-7,5 saatken onu 3 saat 15 dakikaya indirdik, havsalaları almadı, almaz. Biz bunlarla kalmadık Samsun, sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi elhamdülillah, öyle tek gidiş tek geliş değil, otoyol haline getirdik ve onu da havsalaları almadı, almaz. Şimdi buradan sesleniyorum, ey ana muhalefet bak Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık, haberiniz var mı? Şimdi Rize-Artvin, orada da havalimanımız bitiyor, inşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız, haberiniz var mı?"

"Geçiş sürecinin bedelleri"

Türkiye'deki havalimanı sayısını 25'ten 56'ya çıkardıklarını, bunun vatandaşların uçakla Türkiye'nin istedikleri yerine kısa sürede gidebilme imkanı sağladığını belirten Erdoğan, "Bugünlere bizleri kavuşturan Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. 'Efendim, işte fiyatlar, şunlar, bunlar...' Sevgili vatandaşlarım, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum, bakın durmuyoruz." dedi.

Bu yatırımları yaparken zaman zaman "yap-işlet-devret" ile adım attıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ama bunu da akılları almıyor, 'ne demek o' diyor 'bunu bize bir açıklayın.' Öğren de gel. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla, yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10 senede ama 15 senede ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ne yapıyoruz, ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var? Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süratle bu yatırımları yaparak Türkiye'yi ayağa kaldırdıklarını belirterek, bunu sadece otobanlarda, otoyollarda yapmadıklarını, 19 şehir hastanesinin bulunduğunu ve bu hastaneleri de aynı anlayışla yaptıklarını söyledi.

"Şehir hastanelerimize kulp takmaya başladılar"

Şehir hastaneleriyle iftihar ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar, şehir hastanelerimize kulp takmaya başladılar. Boşuna uğraşmayın, bak sizin de eliniz ayağınız oralara düşer. Bak, şu koronavirüste işte bu şehir hastanelerimiz, bu eğitim araştırma hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu süreci öyle kolay kolay atlatamazdık ama bu hastanelerle biz bu süreci başarıyla atlattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu millet, istiklali ve istikbali için Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, darbelerden vesayete, dışarıda yazılıp içeride oynanan senaryolara kadar nice badireyi yaşamış, tecrübe etmiş, sonuçlarıyla yüzleşmiş bir halktır. Eğer biz kendimizi ve önümüzdeki bu tabloyu doğru ve samimi olarak anlatıp, 85 milyonun tamamıyla gönül bağımızı güçlendirirsek üstesinden gelemeyeceğimiz mesele, aşamayacağımız engel yoktur. Onun için ısrarla söylüyorum şu anda burada tüm il başkanlarım, Allah için hemen hemen yatırımın olmadığı, eserin olmadığı bir ilimiz yok. Dolayısıyla size düşen ne? Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda arkadaşlar bunları halkımla, vatandaşımla paylaşacaksınız, onlara anlatacaksınız."

"Milletimize inanıyoruz, dolayısıyla partimize de güveniyoruz"

Televizyonda paletli ambulanslarla hasta taşınmasına ilişkin bir görüntü izlediğini anımsatan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı normal ambulans var mıydı? Doğru, dürüst normal ambulans yoktu. Biz bunların hepsini aştık, paletli ambulansları devreye soktuk ve en sıkıntılı yerlere bu ambulanslarla çıkmaya başladık. Aynı şekilde ambulans helikopterlerimizi devreye soktuk, ambulans uçaklarımızı devreye soktuk. Böyle şeyler var mıydı? Bunları biz niye yaptık? İşte Tıp Bayramı'nı yeni geride bıraktık. Kanuni'nin ifade ettiği gibi 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dedik ve yola böyle koyulduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü biz milletimizi seviyoruz, milletimize inanıyoruz, dolayısıyla partimize de güveniyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu kadronun, bu teşkilatın gücünden, kabiliyetinden, yapabileceklerinden eminiz ama bütün mesele bunları halkımıza, ne yapacağız, anlatacağız arkadaşlar. Unutmayın 'hafıza-i beşer nisyan ile maluldür', insanoğlu unutur, ne yaparsanız yapın bugün bilir, yarın unutur. Onun için de devamlı ne yapmamız lazım? Hatırlatmamız lazım. Bunları sadece teşkilatımızı da devreye sokarak köy köy, en ücra köşeye kadar anlatmamız lazım. Burada yeter ki ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle ve sandık temsilcilerimizle, bize gönül veren her bir kardeşimizle bir olalım, iri olalım, beraber olalım, diri olalım, kardeş olalım ve gece gündüz çalışalım. Gerisinin çok kolay olduğunu, milletimizin yüreği ve kolları açık olarak bizi beklediğini, ben şu anda görür gibiyim. Unutmayınız, Rabb'imiz herkese çalıştığı kadarının olduğunu emrediyor. Biz çalışacağız, çabalayacağız, gereken her şeyi yapacağız ondan sonra da hakkımızda hayırlısının tecellisi umuduyla ilahi iradeye teslim olarak tevekkül edeceğiz. Onun için de diyoruz 'niyet hayr, akıbet hayr.'"

(Sürecek)