Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni"nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin işte bu hasletleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, elde ettikleri başarıları sayesindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı.

Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden, "Yürü, hala ne diye oyunda, oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, "Sizler işte bu gençliksiniz, bunun için her birinizin kalbimizde, zihnimizde ayrı, özel, eşsiz bir yeri var. Bu bakımdan karşımdaki gençliği Allah için seviyorum ve sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de Allah'a hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere, "2023'e hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyleyse 2023'ün neticesini gözlerinizde okuyorum. Öyleyse Allah'ın izniyle 2023 ile beraber bu süreci devam ettireceğiz. ve bu kararlılığınız, bu devamlılığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bakın şimdi sizlerle stadyumun içinde, az önce stadyumun dışında yine on binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı istikamete baktığımız, gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, gençlerimizle aynı heyecanı paylaştığımız, şu karşımızdaki tabloda tezahür eden, birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığımız müddetçe bize tereddüt yok, yeis yok, hüzün yok.

Rabbimizin 'Gevşemeyin, üzülmeyin eğer gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizlersiniz.' müjdesi bize hakikati işaret ediyor. Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak gayreti, azmi, iradeyi, kararlılığı, birikimi, mücadeleyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir, gençlikte gerilemek yıkılmaktır, gençlikte yıkılmak ölmekten beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, durmaktan kaçınmanın yolu ise sürekli ileriye, daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gözünü ayırmamaktır. Hep ileriye giderken, yukarıya doğru tırmanırken, takip edeceğiniz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü, hakkı ve batılı, adaleti ve zulmü en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki bu donanımı kazanabilesiniz."

"Geleceğin tohumu olan bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzündeki tebessüm artacak"

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin 5 altın, 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya Şampiyonu olduğunu ve madalya kazanan sporcularla görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, hedefin Paris Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı göstermek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğüdü aktardı:

"Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç, tembel olma. Acele etme, şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene sabret."

Bu ilkelerin rehberleri ve hayat biçimleri olduğu sürece gençleri hedeflerine ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir beşeri gücü tanımadıklarını belirten Erdoğan, "Geleceğin tohumu olan bu gençlik, karşımda ve bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken, husumetlilerimizin yüreklerindeki korku, dağları aşacaktır." dedi.

Diplomasi trafiği

Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü ve görüşmelerin konusunun Rusya- Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler olduğunu anlattı.

"Bugün dünyada kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle, yüreğiyle bağı kopartılmış, dijital mecralara hapsedilmiş, sadece maddi unsurların merkezinde yer aldığı, kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halbuki bizim ölçümüz başkadır. Biz ne diyoruz? Her fırsatta, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız paslı yürek sinede bir yüktür.' Biz bu gerçeği Kasımpaşa'dan çıkıp Cumhurbaşkanlığı'na kadar uzanan hayat çizgimizin her safhasında bizzat yaşayarak gördük. Hatırlarsanız, 15 Temmuz'da darbecilere karşı, sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerimiz vardı. Bu gençlerin ellerinde modern silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu.

Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesine sığınmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne 6-7 yıl geçti, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları, iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan yürekleri, ülke ve millet sevgisiyle ışıldayan gözleriydi. Çağrıyı yaptık, 'Meydanlara' dedik ve gençlik meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin işte bu hasletleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları, verdikleri erdemli mücadeleleri, elde ettikleri başarıları sayesindedir."

(Sürecek)