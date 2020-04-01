Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantı yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, tedavisi süren vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Bu süreçte en büyük avantajın, sahip olunan güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadelenin erken başlatılması olduğunu belirten Erdoğan, Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranlarının salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek şahsım gerek ilgili bakanlarımız gelişmeleri, alınan tedbirleri, milletimizden beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. İhmaller ve ihlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin, çevrelerinde uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek, önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz."

"Milletimizden evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve AK Parti'ye gönül vermiş tüm vatandaşların, örnek ve öncü olması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Bilim insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim olarak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir."

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen sınırlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabileceklerini belirtti.

Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri temel hizmetlerin kesintisiz şekilde yürümesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, eğitimi internet ve televizyon yolu ile uzaktan yürütmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kamuda ve özel sektörde mümkün olduğu kadar evden çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Erdoğan, üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlı olduklarını, alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladıklarını anımsattı.

"Teşkilatımızın tamamını kampanyaya katılmaya davet ediyorum"

Ayrıca "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:38 Kaynak: AA

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