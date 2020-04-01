Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına değinerek, "Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına değinerek, "Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantının açılış konuşmasında, "Ümidimiz acımızdan büyüktür." anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlı olduklarını söyledi.

Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağların devlet olarak verdikleri desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülmektedir.

Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor."

"Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli olanın rakamdan ziyade milletin zor günlerde birliğini, beraberlerliğini ve dayanışmasını göstermek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız."

Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorunda olduklarını ve bunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendisi ve kabine üyelerinin maaşlarından yaptığı bağışlarla başlayan kampanyanın iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildiğini anlattı.

"Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, birçok spekülasyonların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu spekülasyonlarda, 'devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği' gibi çirkin yaklaşımlar... Şu anda devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla tüm içişleri teşkilatıyla jandarmamızla askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunu da cevabını onlara verir. "

"Yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz"

Bu noktada bütün hassasiyetleriyle tüm hastaneleri devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışlarının süratlendiğini belirten Erdoğan, 29 Nisan'da İkitelli'deki şehir hastanesini açacaklarını, mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını devreye sokacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak, "Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik zincirlerinde görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle de maske üretiminde okullarımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar sektörün içinde yer alan kurumlarımıza kadar, gerek N95 gerek diğer maske üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Hem ülkemizde hem de birçok dost ülkelerin taleplerine de bu arada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla kalmıyoruz tulum üretiminde, eldiven üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu konuda da yine sektörün içinde olanları tebrik ediyorum.

Aynı şekilde sınırlarımız içinde ve ötesinde ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlarımıza da şükranlamızı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek İdlib'de gerek Libya'da şu anda kahramanlarımızın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. "

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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