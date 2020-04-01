Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

23 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gittiğini belirterek, "Bu yeni döneme geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gittiğini belirterek, "Bu yeni döneme geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantı yaptı.

Ülkenin son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdiğini, nice belayı başından defettiğini, bugün yaşanan sıkıntının da atlatılacağını dile getirerek, Türkiye'nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için bugün sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atılımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, şu anda 81 vilayetin il başkanları ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sizler de bugün aldığınız bu talimatlar çerçevesinde illerinizde tüm ilçelerinizi hareketlendirmek suretiyle bunu her ilçede yaygınlaştırırsanız inanıyorum ki bizler en az hasarla bu süreci atlatmış oluruz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. Hükümetlerimiz döneminde ülkemize çağ atlatan AK Parti, yeni dönemde de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Partimizin geçmişin ve bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey, milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir."

"İlçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalmaz yeniden başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında AK Parti olarak ulaşmadıkları ve gönlünü kazanmadıkları tek bir vatandaş kalmayana kadar kendilerine durmanın, dinlenmenin haram olduğunu ifade etti.

İl başkanlarının, kendi şehirlerinde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttükleri mücadelenin serdarları olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl başkanı ne kadar iyi çalışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere sarılır. Bunun için sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah 7. olağan sürecimizi, kongre süreci olarak söylüyorum, bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi yenilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar kurmanın vesilesi haline dönüştüreceğiz. Kovid-19 hastalığı sebebiyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalmaz yeniden başlayacağız. Kongre sürecimizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvim dahilinde yürütür, yetişmeyecek olursa biraz öteleyebiliriz. Gelişmelere göre bunun kararını birlikte veririz. Önemli olan il teşkilatlarımızın, ilçeleri, varsa beldeli, mahalle ve köy temsilcileri, sandık müşahitleri, tüm üyeleriyle birlikte, tüm kadroyla ve en yüksek motivasyonla çalışmaya devam etmesidir."

"Milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık"

Milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadıklarını, olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Yılın 365 günü ana kadememizle kadın kollarımızla gençlik kollarımızla milletimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz ki, sandık ortaya geldiğinde oyunu istemeye yüzümüz olsun. Bizim kültürümüz iyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Bu anlayış üzerine kuruludur. Bunun için vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemeden biz onlara gitmeli, gerçek bir dost olduğumuz göstermeliyiz. Bizler için siyasetin manası davamızı yükseltmek ve yüceltmektir, milletimizin gönlünü kazanmaktır. Ülkemize hizmet etmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar hep eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz. Her kriz bizi hayattaki önceliklerimizi tekrar tekrar gözden geçirmeye yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ferdi hayatlarında olduğu gibi, parti olarak da aynı muhasebeyi yapmaları gerektiğini aktardı.

"İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor"

Erdoğan, AK Parti'nin hükümete geldiği günden beri, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiğini, bu ifadenin ne kadar önemli olduğunun bu krizde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı anlayışı partimize de uyarlayabiliriz. Tek tek kendimizin değil, topyekun partimizin gücü nispetinde davamıza ve ülkemize hizmet imkanına sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Hz. Mevlana'nın 'Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez' sözüne uygun şekilde birbirimize hep destek olacağız. İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. Bu süreci atlatacağız ve bunu başaracağız, birlikte başaracağız. İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır." dedi.

"Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için hep birlikte daha çok çalışarak mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

(BİTTİ)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:18 Kaynak: AA

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