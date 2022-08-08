Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

08.08.2022 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde Hira ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hira'nın babası Metin ve annesi Aysel Cinali ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayaline kavuştu

Cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira'nın İstanbul'da bir hastanede anne karnındayken yapılan kontrolünde kemiklerinde eğrilik olduğu belirlendi.

Doğumunun ardından yapılan geniş çaplı araştırmada Hira'nın cam kemik hastası olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce AA'ya konuşan Hira Cinali, "Üç hayalim var. Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip taraftarlarımızla birlikte maç izlemek istiyorum." demişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement