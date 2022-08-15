Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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