Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti

14.09.2022 22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına gitti.

Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Hisarcık, Mamak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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