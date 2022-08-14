Erdoğan: 14 Ağustos 2001'de Hangi Heyecanla Yola Çıktıysak Bugün de Aynı Heyecanı Yüreğimizde Taşıyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: 14 Ağustos 2001'de Hangi Heyecanla Yola Çıktıysak Bugün de Aynı Heyecanı Yüreğimizde Taşıyoruz

14.08.2022 21:11
Erdoğan: 14 Ağustos 2001'de Hangi Heyecanla Yola Çıktıysak Bugün de Aynı Heyecanı Yüreğimizde Taşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünde, “14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. kuruluş yıl dönümünde, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti."

YORUMLAR
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AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız AK Parti'den 21. kuruluş yıl dönümü mesajları AK Parti'den 21. kuruluş yıl dönümü mesajları
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 14 Ağustos 2001'de Hangi Heyecanla Yola Çıktıysak Bugün de Aynı Heyecanı Yüreğimizde Taşıyoruz - Son Dakika

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