Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak

25.06.2022 20:20
Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevrede bulunanlara yönelik sokak ortasında hakaret eden B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21), vatandaşlar tarafından tekme- tokat dövüldü.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevrede bulunanlara yönelik sokak ortasında hakaret eden B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21), vatandaşlar tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözaltına alınan ve alkollü oldukları öğrenilen iki kardeşin tekme- tokat dövüldüğü anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerine geldikleri motosikleti park eden ve alkollü oldukları ileri sürülen B.T. ile kardeşi D.T. arasında ile motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı. Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip bir anda sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı. Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden birinin, tepki gösteren vatandaşa saldırması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da olaya dahil oldu. Duruma tepki gösteren kalabalık, iki kardeşi tekme- tokat dövdü. Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, darbedilen kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı. İki kardeşin vatandaşlar tarafından darbedilme anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, B.T. ile kardeşi D.T.'yi gözaltına aldı. B.T. ile kardeşi D.T. hakkında savcının talimatıyla, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplumun huzurunu bozma' suçlarından işlem başlatıldı. İki kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 20:45:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement