Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee ile Biraraya Geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee ile Biraraya Geldi

02.07.2022 12:00
Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee ile Biraraya Geldi

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) yeni göreve başlayan İdari Amiri John Lee ile biraraya geldi ve idari amire tam desteğini ve Hong Kong'un geleceğine dair güvenini dile getirdi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) yeni göreve başlayan İdari Amiri John Lee ile biraraya geldi ve idari amire tam desteğini ve Hong Kong'un geleceğine dair güvenini dile getirdi. Xi, Cuma sabahı yemin eden idari amirle görüşmesi sırasında merkezi yetkililerin Lee'yi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi altıncı dönem hükümetini hukuka dayalı yönetim konusunda tamamen desteklediğini söyledi.

Xi, "Sana ve yeni dönem HKSAR hükümetine güvenimiz tam ve Hong Kong'un geleceğine de tamamen inanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı, Lee'nin anayasal sorumluluklarını dürüstlükle yerine getirmesine ve HKSAR hükümetine tamamen liderlik etmesi ile "tek ülke, iki sistem" ilkesini ve Hong Kong Anayasası'nı bağlılıkla uygulayacağına dair umudunu dile getirdi. Xi, Lee'ye Hong Kong'un refahını ileri taşımak için her kesimden insanı bir araya getirme ve "tek ülke, iki sistem"in uygulamasında yeni bölümler yazma çağrısı yaptı. Xi ile merkezi hükümetin güveni karşısında minnettarlığını ifade eden Lee, yönetimin geliştirilmesi ve Hong Kong'un kalkınmasında yeni ilerlemeler kaydetmek için HKSAR hükümetine liderlik etme taahhüdünde bulundu. Xi, Lee'ye eşlik eden HKSAR'ın yürütme, yasama ve yargı kurumlarından üst düzey isimlerle de biraraya geldi.

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İngiltere ve ABD, Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Pekin'i eleştirdi İngiltere ve ABD, Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Pekin'i eleştirdi Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü
Kaynak: Xinhua

Hong Kong, John Lee, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee ile Biraraya Geldi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Xi, Hksar İdari Amiri John Lee ile Biraraya Geldi - Son Dakika
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