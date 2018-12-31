Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2019 Yeni Yıl Konuşması

Çin Cumhurbaşkanı'nın yeni yıl konuşmasını sunuyoruz.

"Yoldaşlarım, sevgili dostlar, bayanlar ve baylar;

Herkese merhaba!

Zaman kimse için durmaz ve mevsimler dönmeye devam eder! 2019 yılının eşiğindeyiz. Beijing'den herkese yeni yıl dileklerimi sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum!

Geride bıraktığımız 2018 yılı, Çin halkı için sağlam adımlarla ilerleme kaydedilen bir yıl oldu. Geçen yıl çeşitli risk ve meydan okumaların üstesinden gelerek, ulusal ekonomiyi kaliteli büyüme rotasına oturttuk, ekonomiye güç katarak makul bir seyri koruduk. Mavi gökyüzü, yeşil su ve temiz topraklarımızı kirlilikten koruma hedefine ulaşmak için ilgili çalışmalar istikrarlı şekilde yürütüldü, halkın yaşam koşullarını ilgilendiren çalışmalara hız verildi, bu alanda sürekli iyileşme gerçekleşti.

Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eş güdümlü gelişmesi, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın kalkınması, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin inşası dahil ulusal stratejiler istikrarlı şekilde hayata geçirildi. Ülkenin farklı bölgelerinde inceleme gezilerinde bulunurken, Yangtze Nehri'nin yeşil kıyılarını, Jiansangjiang bölgesindeki 1100 hektarlık pilot çeltik tarlasını, Shenzhen kentindeki Qianhai Limanı ve Shanghai Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı'nın dinamizmini, Hong Kong, Zhuhai ve Makao'yu birbirine bağlayan köprüyü görmekten büyük mutluluk duydum! Bütün bu başarılar, ülkemizdeki tüm etnik gruplara mensup vatandaşların el birliğiyle harcadığı çabalarla elde edildi, tüm emekçilerin alın teriyle gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl, Çin'in kendi gücüne dayanarak yaptığı imalat, yaratıcılık ve inşalar sayesinde Çin'in çehresi değişmeye devam etti. Chang'e-4 adlı keşif aracı başarıyla uzaya gönderildi, ülkenin 2. uçak gemisi deneme seferi için denize açıldı, Çin yapımı büyük çaplı amfi uçağın ilk deneme uçuşu yapıldı, BeiDou navigasyon sisteminin küresel sistem haline gelmesi yolunda bir adım daha atıldı. Bu vesileyle Çin'in tüm biliminsanlarına, her bir mühendisimize, zanaatkârlarımıza, inşaat işçilerimize, emeği geçen her bir katılımcıya saygılarımı sunuyorum!

Geçtiğimiz yıl, yoksullukla mücadele çalışmasında sürekli güzel haberler aldık. Ülke genelinde 125 yoksul ilçe ve 10 milyonluk yoksul kırsal nüfus, yoksulluktan kurtarıldı. 17 çeşit kanser ilacının fiyatı dürüşüldü ve masrafları sağlık sigortası kapsamına alındı, hastalıktan dolayı fakirleşmenin engellenmesi alanında ilerleme kaydedildi. Yoksullukla mücadelenin ön cephesinde çalışan yoldaşlar, köylerde yaşayan ve çalışan 2,8 milyon yönetici her zaman benim kalbimde, onlar kendilerini köy çalışmalarına adamış durumdalar. Onlara sağlık ve sıhhat diliyorum.

Yaşam sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı hiç unutmadım. Sichuan eyaleti Liangshan bölgesinin Sanhe köyünde yaşayan Yi milliyetine mensup vatandaşları ziyaret ettim, Jihaoyeqiu, Jielieeamu ve aileleriyle sohbet ettim. Shandong eyaletinin merkezi Jinan kentine bağlı Sanjianxi köyünde Zhao Shunli ailesini ziyaret ettim ve onlarla sohbetlerimiz oldu. Liaoning eyaletinin Fushun kentindeki Donghuayuan semtinde Chen Yufang ailesini ziyaret ettim ve tehlikeli bir bölgeden semte nasıl taşındıkları hakkında bilgi aldım. Guangdong eyaletinin Qingyuan kentine bağlı Lianzhang köyünde fakir bir aileyi ziyaret ettim, aile reisi Lu Yi'yle yoksullukla mücadelelerine nasıl yardım sağlanabileceğini ele aldık. Bugün bu dürüst ve içten vatandaşların yüzleri halen gözümün önündedir. Yeni yıl vesilesiyle, kırsal kesimlerde yaşayan tüm vatandaşların yaşam koşullarında sürekli iyileşme ve daha müreffeh bir yeni yıl diliyorum!

2018 yılında, Çin'de uygulanmaya devam eden reform ve dışa açılmanın 40. yılı kutlandı. Bu yıl Çin Komünist Partisi ve hükümet kuruluşlarında sistematik ve bütünleyici reformlar yapılarak, 100'den fazla reform önlemi hayata geçirildi, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ilki düzenlendi, Hainan Serbest Ticaret Pilot Bölgesi'nin inşası başlatıldı. Dünyamız, Çin'de hızlanan reform ve dışa açılma adımlarına, Çin'in reform ve dışa açılmayı sürdürme kararlılığına tanıklık etti. Çin'in reform adımı durmayacak, ülkemiz dünyaya daha da açılacaktır.

Geçen yıl şunun farkına vardım; 1978 yılında yeniden başlatılan üniversiteye giriş sınavını kazanan ilk grup ünversitelilerin çoğu emekli oldu, bugün üniversitelerde okuyanlar genellikle 21. yüzyılda doğan gençler. Ülkedeki şehirlere yerleşik olmayan 100 milyon nüfusun kentlere yerleşmesi için çalışmalar sürdürüldü, 13 milyon kişi kent ve kasabalarda iş buldu, gecekondu sorununun çözümü için 5,8 milyon konut inşa edildi, yeni kentliler konforlu konut sahibi olabildiler. Hong Kong, Makao ve Taiwan bölgelerinden soydaşlarımız ana kesimde ikamet belgesine kavuştu, Hong Kong anavatanın yüksek hızlı tren ağına dahil oldu. Çin, refah ve kalkınma dinamizmiyle dolu, hareketli bir ülke haline geldi. Her Çinli tüm gücüyle koşup rüyasını gerçekleştirmek için çabalıyor!

Bu güzel anda, bazı parlak isimlerden bahsetmek istiyorum! Birkaç ay önce, gökteki bir yıldıza Çinli biliminsanı Nan Rendong'un ismi verildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun örnek askerler listesine Lin Junde ve Zhang Caho dahil iki yoldaş katıldı. Ülkenin bir adasını korumaya 32 yılını adayan Wang Jicai, deneme platformu korumaya kendisini seferber eden Huang Qun, Song Yuecai ve Jiang Kaibin başta olmak üzere, ülkesi ve halkı için hayatını adayan kahramanları unutmamalıyız. Onlar, her zaman hatırlanmaya ve öğrenmeye değer yeni çağın en gözde insanlarıdır!

Geçtiğimiz yıl, çok sayıda yeni ve eski dostlar Çin'e geldi. Bo'ao Asya Forumu yıllık toplantısı, Shanghai İşbirliği Örgütü Qingdao Zirvesi ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi dahil birçok diplomatik etkinlik düzenledik, bu etkinliklerde Çin'in fikirleri ortaya koyularak Çin'in sesi duyuruldu. Ben ve çalışma arkadaşlarım, dünyanın 5 kıtasını ziyaret ederek, çok sayıda diplomatik etkinliğe katıldık, dünya ülkelerinin liderleriyle kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk, dostluğumuz pekiştirildi, karşılıklı güven artırıldı, dost çevremiz genişetildi.

2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü kutlanacak. Çin, 70 yılda büyük cesaretle zorlu yolları katederek fırtınalı günlerden geçti.

Halk, cumhuriyetin sağlam temeli, iktidarın en büyük desteğidir. Geçtiğimiz yıllarda Çin halkı kendi gücüne dayanıp çetin mücadeleler vererek, dünyanın dikkatini çeken "Çin mucizelerini" yarattı.

Yeni çalışmalar yolunda ne gibi zorluklar ortaya çıkarsa çıksın, halka ve halkın gücüne dayanarak çalışmaları yürütmeliyiz, kaya gibi sağlam bir özgüvenle, hedefe ulaşma ve asıl gayemize sadık kalma ruhunda ısrar ederek, bütün çalışmalarımızı ilerletmeliyiz.

2019 yılında fırsatların yanı sıra meydan okumalar da olacak. Buna karşın tüm halkımız beraber mücadele etmelidir. Vergi ve masraflarda indirimle ilgili politika ve önlemler kapsamlı şekilde hayata geçirilmelidir, işletmelerin yükü azaltılarak onlara rahat bir iş ortamı sağlanmalıdır. Kalifiye elemanlara içtenlikle saygı gösterilerek yenilik gücü teşvik edilmelidir. Tabandaki yöneticilerin sesine kulak verilerek, değişim yapmaya hazır olan cesaretli yönetici kadromuza destek sağlanmalıdır. Kırsal kesimlerde 10 milyon kişinin yoksulluktan kurtarılması hedefine zamanında ulaşılmalı, bu hedef doğrultusunda titizlikle çalışmalar yürütülmelidir. Emekli olmuş askerlerimize ilgi gösterilmelidir, çünkü onlar bu ülkeyi korumak için büyük katkılar sağladılar.

Şu an kargo taşıyan kuryeler, temizlik yapan işçiler, taksi şoförleri ve milyonlarca emekçi çalışmaya devam ediyor. Çin'de sahip olduğumuz güzel yaşam koşullarının yaratıcısı ve koruyucusu olan bu insanlara teşekkür borçluyuz.

Yaşadığımız dünyaya bakıldığında son yüzyılın en büyük değişimiyle karşı karşıyayız. Uluslararası arenada ne gibi değişiklikler olursa olsun, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma hususundaki özgüvenimiz ve kararlılığımız sarsılmaz, Çin'in dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı ilerletme niyeti değişmez. Kuşak ve Yol girişiminin inşasının yanı sıra insanlığın ortak kader topluluğunun inşasını ilerletmeye devam edeceğiz, daha müreffeh ve daha güzel bir dünyanın tesisi için yılmadan çaba harcayacağız.

2019 yılının perdesi, kısa bir süre sonra çalınacak yılbaşı çanlarıyla açılacak. 2019 yılını özgüven ve ümitle karşılayalım!

Çin halkına ve tüm dünya halklarına en iyi dileklerimi sunuyorum!

Teşekkürler!"