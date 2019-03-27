Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Katar'da

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gelişi ve karşılama töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı programlara katılmak üzere Katar'a geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gelişi ve karşılama töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı programlara katılmak üzere Katar'a geldi. Oktay, Doha Uluslararası Havalimanında Katar Devlet Bakanı H. E. Dr. Hamad Abdelaziz Al Kuwari tarafından karşılandı.

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