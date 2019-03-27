Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Katar'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Katar'da

12 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gelişi ve karşılama töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı programlara katılmak üzere Katar'a geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gelişi ve karşılama töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı programlara katılmak üzere Katar'a geldi. Oktay, Doha Uluslararası Havalimanında Katar Devlet Bakanı H. E. Dr. Hamad Abdelaziz Al Kuwari tarafından karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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